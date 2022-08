Marcelino Núñez y Ben Brereton tuvieron un gran arranque en la temporada 2022/23 del Championship. El formado en la UC debutó en el Norwich City cuatro días después de su presentación y este sábado se estrenó en las redes en el ascenso inglés, mientras que el delantero del Blackburn Rovers marcó su segundo gol en el actual curso y ambos futbolistas fueron destacados en el equipo ideal de la fecha 3.

El primero en jugar por la tercera jornada fue el exmediocampista cruzado. El oriundo de Colina sumó su segunda titularidad con los canarios y anotó el descuento de su club en la derrota 2-1 ante el Hull City. El futbolista de 22 años fue el encargado de lanzar un tiro libre y con una espectacular ejecución anotó por primera vez en su naciente aventura en Inglaterra.

Luego, durante la jornada dominical, la nueva estrella de La Roja confirmó el gran momento que vive desde la temporada pasada, el que coincide con su llegada a la selección chilena. Brereton venía de convertir por la segunda fecha del campeonato y ahora volvió a anotar y entregó una asistencia en el triunfo 2-1 del cuadro de Lancashire ante el West Bromwich Albion.

Las actuaciones de Marcelino Núñez y Ben Brereton en sus respectivos equipos no solo tuvieron gran impacto en Chile, ya que los representantes nacionales en el Championship fueron destacados por la propia competición y son parte del equipo ideal de la tercera jornada.

La conformación de la mejor oncena de la fecha fue realizada en base a las estadísticas de la aplicación Who Scored.

📋 The #SkyBetChampionship Team of the Week!

📈 Based on @WhoScored ratings.#EFL | @CazooUK pic.twitter.com/hR3WIYwaEC

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) August 15, 2022