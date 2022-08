La participación de La Roja Femenina en la Copa América de Colombia 2022 generó diversas críticas al proceso liderado por José Letelier. El director técnico fue el apuntado como el principal responsable de la no clasificación del equipo a la fase final del torneo e incluso la capitana Christiane Endler realizó cuestionamientos a su trabajo.

Pese a que el equipo nacional se aseguró un lugar en el repechaje para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, la actuación de la selección chilena sembró incertidumbre respecto al futuro del entrenador.

“Hay que corregir cosas y hacer un análisis en frío. Hablaremos con el cuerpo técnico y con las jugadoras. Luego, veremos qué pasa en el futuro”, manifestó el presidente de la ANFP Pablo Milad tras el torneo.

Ante las críticas a José Letelier, la mediocampista Karen Araya se refirió al papel que ha tenido el estratega en La Roja Femenina y no dudó en apoyar al actual DT. “En lo personal ha sido un entrenador importante. Yo lo tuve en Colo Colo cuando ganamos la Copa Libertadores y lo conozco hace muchos años. Es un muy buen técnico y es el que ha conseguido todas las cosas importantes en la selección“, remarcó en conversación con Las Últimas Noticias.

En la misma línea, la futbolista de 31 años manifestó que el plantel debe entregar su 100%, independiente si avalen -o no- el trabajo de José Letelier. “Las seleccionadas y el entrenador que esté deben jugarse por la posibilidad de estar. Si me toca, quiero darlo todo y si no, apoyar desde donde esté. Lo importante es que la selección esté en el próximo Mundial“, apuntó la jugadora del Sevilla.

Por último, Karen Araya abordó la necesidad de que el Campeonato Femenino tenga progresos en su nivel. “Tiene que existir un buen trabajo a nivel local. Si tenemos una mejor liga local va a existir un abanico más grande para poder elegir, independiente de quién esté a cargo“, concluyó.