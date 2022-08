Cristián Arcos, panelista de Los Tenores de ADN, analizó la dolorosa derrota que sufrió U. de Chile frente a Curicó este sábado por la fecha 22 del torneo. El “Tenor Escritor” fue tajante con el cuadro azul y anticipó un panorama aún más complejo para los dirigidos por Diego López.

“Hay momentos del partido que fueron claves y favorecieron a Curicó. El local hizo un gol al minuto de juego y eso te cambia todo. La U después lo empareja desde el juego en un primer tiempo discreto. La otra jugada clave es la expulsión de Brun. Es discutible si es roja o amarilla, pero no se discute que sea falta. Creo que sí le pega, aunque podía haberse analizado esa jugada”, indicó el comentarista deportivo.

Arcos puntualizó en la roja que recibió el jugador uruguayo y señaló que “la U se queda con uno menos y eso es imporante, porque a este equipo no le sobra nada. La U te tiene que batallar 11 contra 11 todos los minutos de todos los partidos, sino, no le da y no le va a dar”.

Además, el miembro de Los Tenores criticó la actitud y desempeño de los jugadores azules. “Este equipo no representanta y no juega como un grande. Los equipos grandes tienen que pelearla de una manera distinta a como lo hace la U. Esta mala campaña comienza cuando Luis Roggiero arma un espanto de plantel”, sostuvo.

El “Tenor Escritor” también recalcó la pobre cosecha de puntos que ha logrado Diego López. “Hoy la U se está mantiendo con los puntos que sacó Sebastián Miranda, son las unidades que tienen a flote al equipo. López ha sacado uno de los últimos 15 puntos, eso es muy poco para un club que le va a costar un mundo salir de la zona en donde está”, añadió.

Por último, Cristián Arcos afirmó que se viene un complejo camino para U. de Chile tras caer con Curicó. “Si la U no te arrima tres puntos luego, va a pelear el descesno hasta la ultima fecha. Desde el juego, ¿qué equipo juega peor que la U? Este es el equipo que peor juega en la competentencia. La Calera parece el Manchester City al lado de Universidad de Chile”, concluyó.