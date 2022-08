Pablo Milad sobre la llegada de Mauricio Etcheverry a la U: “No tengo nada que decir”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, presenció en vivo este sábado la derrota de Universidad de Chile por 3-1 ante Curicó Unido en el estadio La Granja.

Después que finalizó el cotejo, el timonel de la sede de Quilín habló con ADN Deportes respecto a las sensaciones que le dejó el partido, la llegada del brazo derecho de Sergio Jadue a la U y sobre la Selección Chilena.

Respecto al cotejo, sostuvo que “fue un partido muy disputado, con gran intención de ganar por ambos equipos. Fue un justo vencedor Curicó, pero la U también tuvo parajes bastantes buenos en el compromiso. No hubo errores arbitrales, disturbios, etc”.

¿Qué le pareció la llegada de Mauricio Etcheverry a la Universidad de Chile?

-Yo conozco a Mauricio hace muchos años y efectivamente era el brazo derecho de Sergio Jadue. No tengo nada que decir porque es una decisión de cada institución de incorporar a las personas que quieran. Cada uno toma las decisiones que quiera y se tiene que hacer responsable.

-Nosotros por nuestro lado no tenemos ningún problema con nadie, no hacemos ninguna discriminación y no separamos a nadie de la asociación, que es el sentido de relacionarse y de la cooperación de todos los clubes por iguales.

¿No le hace ruido el arribo de Etcheverry a la U?

-Él ha participado y tiene un club en La Serena de Tercera División. A él le gusta el fútbol y a los que le gusta no suelen estar muy alejados. El ruido lo tiene que hacer cada uno, pero nosotros tenemos una muy buena relación con cada uno de los clubes. Por eso tenemos una relación muy cercana y no haremos ninguna distinción por una u otra persona.

¿Cómo marcha lo de la gira de la Selección?

-Están los pasajes, hoteles coordinamos y toda la logística completa. Esperamos tener un buen compromiso con Marruecos y después con Qatar, independientemente dónde se juegue. Berizzo tiene que ir probando jugadores y tiene una muy buena base en la sub 23.