Jean Beausejour le baja el perfil a las críticas de Alexis Sánchez: “No se termina de dar cuenta lo mucho que lo quieren en Chile”

Durante la presentación en el Olympique Marsella, hubo una frase de Alexis Sánchez que causó ruido para Jean Beausejour y Los Tenores durante la edición de este miércoles.

“Siempre me han tratado bien en todos los lugares donde he ido fuera de Chile. Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera. Son cosas lindas, que a veces llegan cuando tu no lo esperas”, planteó en Francia, algo que fue refutado por el Tenor Bicampeón.

“Es tanto el afán por mejorar de estos grandes jugadores, que siempre van a poner foco la crítica y el comentario que no les pareció porque es alimento para ir mejorando. Siempre necesitan un antagonista. A lo mejor Alexis Sánchez no se termina de dar cuenta lo mucho que lo quiere la gente en Chile y recién le pasará cuando se retire. No sé si tenga tantos momentos con el ida y vuelta con la gente”, aseguró Jean Beausejour.

La mirada de Jean Beausejour sobre Alexis Sánchez

Para tratar de entender la frase del “Niño Maravilla” en su presentación en el Olympique Marsella, apuntó incluso a cómo ha sido su estilo de vida.

“Uno busca privacidad cuando viene a Chile y en ese sentido es un tipo que le gusta tener su espacio, con el mayor tiempo de su juventud fuera del país”, comentó, planteando incluso un paralelismo político.

“Le pasa a las autoridades de cada país, cuando era cercano primero y se van aislando porque es mucho lo que los rodea. Por momentos experimentan la soledad, aunque cueste creerlo”, comentó el comentarista de ADN Deportes.