Agustín Bouzat y el liderato de Colo Colo: “No nos creemos favoritos, pero sí que somos un gran equipo”

Uno de los jugadores que ha ido ganando terreno en Colo Colo es Agustín Bouzat, ya consolidado como parte de la oncena titular del líder del Campeonato Nacional 2022.

“Uno tiene que ir adaptándose al equipo. El entrenador fue claro desde que llegué respecto a la posición que quería que utilizara, ser un engranaje para el funcionamiento del equipo y aportar desde donde me toque para mejorarlo“, comentó el argentino, que evidenció las diferencias en la ofensiva del club tras la partida de Pablo Solari a River Plate.

“Lo que le otorgaba Solari al equipo era más verticalidad y desequilibrio en el uno contra uno, yo me siento más cómodo en el juego interno y asociarme con los volantes”, apuntó Agustín Bouzat, que no quiso confiarse en torno a la opción de ser campeones pese a los seis puntos de ventaja que llevan sobre su escolta, Ñublense.

“Nos sentimos muy cómodos en cada partido. Tenemos una linda ventaja, pero no significa nada para nosotros. Mantener o ampliar la ventaja dependerá de cómo afrontemos cada partido, eso nos va a acercar a cumplir el objetivo. No nos creemos favoritos, pero si nos creemos que somos un gran equipo“, recalcó el ex Vélez Sarsfield.

El presente de Colo Colo en la mirada de Agustín Bouzat

Con 28 años y en su primera experiencia en el extranjero, destacó el nivel que ha mostrado su ex compañero en Liniers, Juan Martín Lucero, con el que ha vuelto a compartir camarín en Chile.

“Lo conocía de Vélez, está muy contento aquí y cómodo en el país. Dentro del vestuario siempre está con alegría y buena disposición, creo que eso también le beneficia y se refleja en su juego”, comentó el extremo, ya enfocándose en el choque del domingo, cuando jueguen ante Palestino en el Monumental.

“Será un partido complicado como todos los que nos tocará enfrentar. Es un equipo que viene sin perder habla de solidez, pero tenemos que enfocarnos en nuestro juego y nuestras capacidades“, cerró el trasandino.