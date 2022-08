“Hubo 119 personas”: Luis Baquedano lamenta el aforo ante la U y puso fecha para la rehabilitación del Santa Laura

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, hizo un balance positivo en torno al desarrollo de la localía en Coquimbo, donde se debieron trasladar para recibir este domingo a la U de Chile por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2022.

“Tuvimos una jornada buena desde lo operativo, estando a mucha distancia de nuestro estadio. En ese sentido, bien. En lo deportivo no nos vamos contento, era importante sumar de a tres pero estoy conforme, valoro el sacrificio de los jugadores para revertir el resultado”, explicó el directivo en diálogo con ADN Deportes, instancia donde afrontó las protestas de los fanáticos hispanos por no jugar en Santa Laura.

“Es lamentable, tratamos de sacar adelante la contingencia. No estamos acá porque se nos ocurrió gastar 25 millones de pesos acá, sino porque no había otro estadio. Buscamos en más de 10 estadios en tres o cuatro regiones. No aceptaron que jugaramos con la U en La Pintana, Rancagua, La Calera, Quillota, Talca. Golpeamos puertas y no nos dejaron”, sostuvo Luis Baquedano.

Luis Baquedano y el futuro del Santa Laura

Ante las dudas respecto al proceso de reparación del césped en el recinto de Independencia, el gerente general de Unión Española fue optimista. “Espero que esté disponible la primera semana de septiembre, ojalá sea antes”, recalcó junto con lamentar el escaso aforo con el que se autorizó el partido ante la U de Chile.

“Hubieron 119 personas cuando podrían haber autorizado que vinieran los hinchas nuestros, era dificil que vinieran desde Santiago los abonados”, cerró.