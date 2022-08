Tres son los partidos que lleva Arturo Vidal en el Flamengo, y pareciera que lleva años. El volante chileno se adaptó muy rápido a su nueva realidad en el cuadro de Río de Janeiro, llegó como ídolo, y ya lo es. Ha jugado por la Copa Brasil, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

En ello, el bicampeón de América ha dado varias entrevistas al canal oficial del cuadro carioca y comentó lo que ha sido su adaptación al equipo más popular de Brasil.

“Cuando el partido estaba 1-1 entré con muchas ganas, ilusión y alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo. Siempre lo soñé y lo pude cumplir. Y qué mejor que con un triunfo. En esa jugada pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, que el equipo haya ganado”, dijo.

A la pasada, recordó el porqué de su mala relación con los hinchas del Real Madrid. La periodista a cargo de la entrevista le recordó el gol que le marcó a la “casa blanca” en el 5-1 del FC Barcelona, donde anotó el último gol: “por eso me tienen tanta mala“, aseguró.

“Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y está alegre, igual que yo”, cerró el volante chileno.

Arturo Vidal sobre el Flamengo y el Real Madrid

Gentileza: Fla TV