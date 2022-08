En una nueva edición de Los Tenores de ADN, el panel analizó la crisis que vive U. de Chile y las constantes críticas que llueven sobre el plantel azul. En este escenario, el tenor y exjugador de la U, Jean Beausejour, se refirió a quienes han cargado contra los más jóvenes del club.

“Agarrársela con muchachos que recién están haciendo sus primeras armas en Primera División, eso está duro, está difícil, y es la peor manera de hacerlos reaccionar”, aseguró el bicampeón de América en relación a los exjugadores azules que han apuntado contra los canteranos del primer equipo.

En la misma línea, el otrora zaguero de La Roja dejó claro que las críticas deberían llevárselas los jugadores más experimentados e importantes del plantel.

“En esta U, uno ve un poco de carencias en que no hay un jugador grande a quien pegarle. A diferencia de cuando estuve en el equipo, sí había, y yo no tenía problemas con absorber las puteadas. Dentro de todo ese sistema contaminado, teníamos dos o tres jugadores y sabíamos que de eso nos agarrábamos”, indicó.

Además, el “Tenor Bicampeón” aseguró que no está para arremeter contra los más jóvenes de U. de Chile. “Hablo desde lo mío, yo no tengo piso para hacer eso porque no me fue bien en el club ni en los clásicos jugando para la U”, agregó.

“En la selección chilena sí tenía piso, pero tampoco lo hice, porque siento que la crítica desde todo punto de vista tiene que ser profesional y nunca definitiva, ya que el fútbol es dinámico. La verdad del domingo ya no es la misma verdad del lunes”, concluyó Jean Beausejour.