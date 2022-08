Flamengo ha sido el gran protagonista del mercado de fichajes de invierno en el Brasileirao. El cuadro carioca selló las incorporaciones de los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar, además del brasileño Everton Cebolinha y el uruguayo Guillermo Varela.

No conforme con los fichajes completados, la dirigencia del Mengao ya tendría abrochado un nuevo refuerzo. Según Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en las transferencias de jugadores, los rubronegros tienen asegurada la contratación de Oscar, exjugador del Chelsea.

Oscar to Flamengo, here we go! Full agreement reached with Shanghai SIPG and deal set to be signed in the next hours, now just waiting for the documents. 🚨🔴⚫️ #Flamengo

Deal exclusively revealed on July 15 and now ready to be completed ⤵️ https://t.co/rv34WzRyVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022