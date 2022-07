Este domingo, la U. de Chile enfrenta a Colo Colo en el Superclásico 192 por el Campeonato Nacional. En la última de conferencia de prensa antes del compromiso, en el que los azules buscarán romper con los más de nueve años sin triunfos, el técnico Diego López remarcó la importancia de los canteranos en el equipo.

Como es usual, el entrenador uruguayo fue consultado por el impacto que tendría una derrota y rápidamente mostró su convicción de conseguir los tres puntos. “Si pensáramos eso no nos presentamos. No me lleves a pensar en una derrota porque no pienso en eso. Lo que me preocupa es que el equipo llegue bien mentalmente”, manifestó el DT.

De todos modos, López reconoció que las dos caídas consecutivas ante Ñublense y O’Higgins no son la forma idónea de arribar al partido. “Somos conscientes de cómo llegamos. Hubiese sido mejor ganar en el partido anterior, movernos en la tabla y estar mejor. Somos realistas y no llegamos de la manera que quisiéramos, pero la motivación está alta y tenemos que dar todo”, apuntó.

En la misma línea, el charrúa se refirió a la ventaja de 18 puntos que tienen los albos sobre su equipo, aunque remarcó que no es un factor determinante. “Hay una diferencia importante en la tabla y es la realidad, la tabla no miente. Tengo experiencia en clásicos y no gana siempre el que llega mejor. Son partidos que están en otro contexto”,

En cuanto a la conformación del equipo, el estratega confirmó que Bastián Tapia está recuperado y “llega bien” para el encuentro en Talca. Además, el técnico azul expuso que no utilizará a Emmanuel Ojeda como defensa central y que no estuvo en sus planes hacerlo.

En el caso particular de Yonathan Andía, quien fue sancionado internamente por conducir en estado de ebriedad, el entrenador de 47 años prefirió jugar con la incógnita. “Se está entrenando y el domingo verán lo que va a pasar“,

Respecto a los futbolistas formados en el Centro Deportivo Azul que serán titulares el domingo, como Cristóbal Campos, Bastián Tapia, Marcelo Morales y Darío Osorio, el uruguayo remarcó que son jugadores claves por su noción de la importancia del partido.

“Al de casa es al que menos le cuesta. Un pibe de las juveniles está mucho más acostumbrado a jugar clásicos. No hemos visto a jugadores jóvenes que les pese la camiseta o los momentos difíciles. Lo veo como un plus para nosotros, el hecho de tener a estos jóvenes con calidad”, destacó Diego López.

El Superclásico entre la U. de Chile y Colo Colo, válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022, se disputará en el estadio Fiscal de Talca el domingo 31 de julio desde las 13:30 horas.