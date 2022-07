Branco Ampuero destaca la inclusión de Yamil Asad en el plantel de la UC: “Le toca demostrar las capacidades que tiene, va a ser un aporte”

El defensa de la UC, Branco Ampuero, se expresó en conferencia de prensa respecto a los últimos cambios en el plantel cruzado, con la salida a préstamo de Nehuén Paz y la permanencia de Yamil Asad en el equipo al abrirse un cupo de extranjero.

“Tener una segunda oportunidad es extraordinario y él lo sabe, está al tanto de la ventanita que se le abrió y lo que le tocó pasar. Ha entrenado a la par con el equipo, se ha estado sacrificando por ganarse un lugar en la citación. Le toca demostrar las capacidades que tiene, va a ser un aporte para el equipo“, apuntó el ex Deportes Antofagasta, que valoró su nivel en el equipo ante una competencia cada vez más amplia con las llegadas de Daniel González y Gary Kagelmacher en el último mercado de fichajes.

“Estoy cómodo con el rendimiento que he mostrado estos últimos partidos, se que puedo dar mucho más todavía. Por parte mía, estoy tranquilo y satisfecho con lo que he ido mostrando. No me mata la ansiedad pensar en ser titular de acá al resto del año”, puntualizó Branco Ampuero

En la UC defienden a Ariel Holan

Luego de los últimos planteamientos públicos del entrenador cruzado respecto a las últimas dos derrotas que han tenido, Branco Ampuero apeló al espíritu de equipo y a un mejor fiato con Gary Kagelmacher para brindarle mejores resultados al club.

“Aquí todos defendemos, la responsabilidad es de todo el equipo por si te convierten muchos goles o si faltan goles. Gary Kagelmacher es un jugador de mucha experiencia, fuerte y rápido, nos sentimos cómodos el partido pasado, a ambos nos gusta arriesgar. Tenemos buena comunicación dentro del campo de juego, es de esperar que nos llevemos de la mejor manera para beneficio del equipo. Lo que ha mostrado hasta ahora es súper positivo”, apuntó en la previa al choque del sábado ante Cobresal.

“Es un equipo dinámico, con extremos rápidos. Hemos trabajado eso con el cuerpo técnico, las necesidades que podamos tener en defensa y los espacios que debemos ocupar. Hay que seguir machacando en la forma que estamos jugando, nos sentimos cómodos con las herramientas que nos da Holan. Corrigiendo detalles, vamos a mejorar aún más”, cerró.