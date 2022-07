Este miércoles diversos medios deportivos hicieron eco de las millonarias sanciones que el técnico Steven Gerrard habría implementado para reforzar la disciplina en el Aston Villa.

Entre las normas se establecen multas de hasta 1000 libras (más de un millón de pesos chilenos) por situaciones como dejar los platos en la mesa, no ducharse con chalas, o botar chicles fuera del basurero, las que efectivamente son parte del reglamento interno del plantel, pero no fueron implementadas por el exjugador del Liverpool.

Medios ingleses como The Sun o Daily Mail replicaron la información, pero el director de comunicaciones del club se encargó de aclarar la situación. “Si se molestaran en preguntar, podríamos haberles dicho que era antes de que Steven se hiciera cargo“, escribió Tommy Jordan en su cuenta de Twitter.

En su publicación, Jordan ironizó con que la difusión del listado de medidas fue “solo un año después de la fecha”. Doce meses atrás, el entrenador del Aston Villa era el también exfutbolista inglés Dean Smith, quien dejó el cargo luego de cinco derrotas consecutivas en la Premier League.

Just a year out of date….if you bothered to ask we could have advised that was from before Steven even took over 🙄 https://t.co/xKEO6cxFr4

— Tommy Jordan (@tommyjordanav) July 27, 2022