Ronnie Fernández: “Es preocupante que un concierto tenga un aforo mayor que un Superclásico”

El delantero de la U de Chile, Ronnie Fernández, conversó en conferencia de prensa de cara al trascendental Superclásico de este domingo, el cual será su segundo partido de este tipo desde que está en el club.

“Lo primordial es el aporte dentro de la cancha. Tengo que retomar la senda del gol, estar fuerte y llegar a ese rendimiento que mostré en las primeras fechas. El equipo está fuerte, tiene varios jugadores que hemos sabido manejar la presión dentro del grupo, tomando en cuenta los momentos difíciles que hemos pasado. Es convencernos que es un partido aparte, que nos puede entregar un envión anímico importante y que tenemos muchos jugadores de casa, donde es un envión más. Ahí está el empuje extra que podemos tener”, recalcó el ex Santiago Wanderers.

Al respecto, Ronnie Fernández destacó las virtudes con que los azules tienen derecho a soñar con un triunfo ante Colo Colo luego de 9 años. “Tenemos jugadores que por velocidad pueden marcar diferencia y hay que estar más fuerte que ellos a la hora de los choques. El equipo que más duelos gane tendrá más posibilidades de quedarse con el triunfo. La diferencia en la tabla de posiciones pasa a segundo plano”, señaló quien asoma como titular en Talca.

“Estamos bien conscientes de que no estamos pasando un buen momento, pero de ahí a estar atento a lo que piensen los demás del Superclásico no es el enfoque que tenemos. Me quedo con el apoyo de quienes han venido a vernos, hay mucha hinchada que nos apoya incondicionalmente. Entendemos la molestia de los resultados, pero hay mucha gente que nos apoya“, recalcó.

La molestia de Ronnie Fernández

De cara al encuentro del domingo, el delantero azul reconoció la incomodidad que provoca en el plantel el hecho de que recién esta semana se pudiera confirmar la localía ante Colo Colo.

“Al espectáculo no le hace bien que la U no tenga su localía fija. Las autoridades deberían cooperar un poco más y que la institución pueda tener su recinto para albergar este tipo de eventos. Es preocupante que un concierto tenga un aforo mayor que un Superclásico, son temas a analizar“, puntualizó el atacante de 31 años, que no quiso ponerse en un escenario negativo de cara el duelo de este fin de semana.

“El equipo ha tenido mejora en los últimos partidos, hemos estado poco finos arriba pero esto cambia partido a partido. Se nos tiene que dar esa cuota de fortuna para ser más certeros. Con lo que estamos haciendo no nos está alcanzando. Tenemos que tener la tranquilidad que somos los primeros responsables de lo que puede pasar. Si empezamos a pensar en derrota antes de, estaríamos liquidados y no veo un grupo así. Si ganamos la mayoría de los duelos, podemos quedarnos con la victoria”, explicó.

Además, Ronnie Fernández planteó su autocrítica en torno a su falta de gol en los últimos encuentros, además de no lamentar demasiado la serie de bajas con que la U de Chile prepara el compromiso.

“Hemos analizado nuestros errores para mejorarlos, hay algunos que debemos subir nuestro nivel individual. Si mejoramos en eso, lo grupal va a crecer. El tema del gol es preocupante, pero también debemos analizar cuantas oportunidades de gol tenemos. Mejoramos mucho en lo defensivo, pero nos falta la conexión arriba. Es un equipo que viene con confianza, pero es penetrable. Para eso debemos ser un equipo compacto (…) Esta situación nos ayuda a reflotar las ganas de salir de este mal momento, debemos estar lo más fuerte posible entendiendo la envergadura del encuentro para tener el envión anímico de cara a lo que viene“, cerró.