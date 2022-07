El cierre de la fecha 21 de la Primera B dejaría a un nuevo damnificado en los banquillos del ascenso nacional, más específicamente en torno a la situación de Ariel Pereyra en la banca de Deportes Melipilla.

Todo luego que, en el Municipal de La Pintana, el “Potro Solitario” desperdició su ventaja inicial para caer 2-1 ante el colista de la categoría, Deportes Recoleta. Un resultado que los acercó a cuatro puntos de la zona de descenso directo, merced a una racha con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros.

Por lo mismo, según información de ADN Deportes, la directiva de Deportes Melipilla tomó la decisión de finiquitar el contrato de Ariel Pereyra, que llegó en enero de este año al club recién descendido de la Primera División. De hecho, ya están buscando entrenadores para reemplazarlo oficialmente en los próximos días.

La palabra de Ariel Pereyra

El ex delantero argentino tenía en claro lo mucho que había en juego ante Deportes Recoleta. “Estoy muy dolido, lo primero era ganar ante un rival que no era accesible pero venía bajo nosotros en la tabla. Soy autocrítico, los cambios los hice para darle algo más al equipo y no resultaron. Entramos 5, 15 minutos dormidos, que es una tónica acá, nos convierten dos goles y después no fuimos capaces de resolver las trampas defensivas que nos pusieron”, dijo en conversación con Canal 57 de Melipilla.

Con esto, completó un registro total de 6 triunfos, 7 empates y 10 derrotas en 23 partidos dirigidos por el elenco metropolitano, lo que precipitaría su salida de la banca por más que el trasandino planteara sus lamentos por lo decisivo de la caída.

“Siempre hemos pensado estar arriba, con un triunfo quedábamos bien en la tabla, pero esta derrota nos hace replantear muchas cosas. La semana pasada quedábamos claro que era importantísimo ganarle a Deportes Recoleta, pero un resultado así deja claro que hay cuestionamientos. No puedo criticar a ningún jugador por no dejar nada en la cancha“, cerró el “Fantasmita”. De concretarse, sería el octavo entrenador en perder su cargo en la Primera B durante 2022.