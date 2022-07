Neymar descarta su salida del PSG: “Quiero quedarme en este club, me quedan varios años de contrato”

Tras haber jugado los últimos 31 minutos en el partido amistoso donde su club, PSG, goleó 3-0 al Urawa Red Diamonds en duelo amistoso, Neymar se refirió a los rumores en torno a su posible salida del equipo.

“Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido”, explicó a la prensa francesa presente en Japón, apuntando a que no se fija del todo en las críticas a su rendimiento en la última temporada.

“La gente habla demasiado, y lo hacen porque no pueden hacer otra cosa. La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego”, remarcó Neymar, pese a la serie de especulaciones respecto de su salida del PSG, pese a haber renovado recientemente su contrato hasta 2027.

Christophe Galtier y el futuro de Neymar

Las palabras del brasileño surgen como forma de responder a lo señalado tras la victoria sobre Urawa Red Diamonds por parte de su entrenador, quien puso en duda el si contará con el futbolista de 30 años para el resto de la temporada.

“Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé. Se dice que se marchará, se dice que se quedará. Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club”, explicó el DT en declaraciones recogidas por RMC Sports.

Otro medio francés, Le Parisien, indicó durante la semana que el PSG habría propuesto al Manchester City un trueque de jugadores con Neymar involucrado, lo que sería descartado por parte de los ingleses. Dudas que se acrecientan ante la alta inversión que significó traer al brasileño desde Barcelona en 2017 y que aún no se traduce en el gran sueño de los dueños qataríes del club: ganar una Champions League.