Este sábado, Colo Colo recibe a Huachipato por la fecha 19 del Campeonato Nacional, en su lucha por alcanzar el título. En la previa del compromiso, el goleador del Cacique, Juan Martín Lucero, anticipó el choque y se refirió a la eventual extensión de su contrato en Macul.

Actualmente, diez jugadores del plantel finalizan vínculo laboral al término de la temporada, entre los que se encuentra el delantero argentino. El futbolista de 30 años llegó al Monumental a comienzos de año tras arrendar su pase a Blanco y Negro, con una opción de compra de 900 mil dólares que puede ejecutar la directiva alba.

En conferencia de prensa, el “Gato” fue consultado por el buen presente por el que pasa y sus intenciones de seguir en el club. “Uno está contento por el rendimiento, pero se lo debo al equipo y al cuerpo técnico. Respecto a mi contrato, yo me tengo que enfocar en lo mío para que Colo Colo salga campeón y en diciembre se verá el resto. Antes de firmar, ya arreglamos los años si se decide efectuar esa cláusula entonces no hay conversaciones porque no hacen falta “, comentó.

Por otro lado, el delantero analizó la reciente incorporación de Marco Rojas al plantel. “Viene a sumar y ayudarnos a conseguir el gran objetivo que tenemos. Esta semana recién pudo entrenar a la par nuestra y lo ha hecho de gran manera. Es un gran jugador y creo que nos va a ayudar muchísimo”, sostuvo.

En cuanto al próximo desafío del equipo, ante Huachipato, el argentino destacó la última victoria ante Audax Italiano y aseguró que aún no piensan en el Superclásico de la fecha subsiguiente.

“El equipo está muy bien y enfocado. Venimos de un triunfo importante y llegamos con muchas ganas de jugar. No hemos hablado del Superclásico, primero tenemos un partido difícil y tenemos que enfocarnos en seguir sumando”, apuntó Juan Martín Lucero.

El duelo entre Colo Colo y Huachipato se jugará en el estadio Monumental este sábado 23 de julio a partir de las 17:30 horas. Luego, el Cacique deberá viajar a Talca para enfrentar a la Universidad de Chile por la fecha 20 del Campeonato Nacional, el próximo domingo 31 de julio.