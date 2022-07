Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, habló este jueves en rueda de prensa y se refirió al difícil escenario que tienen el elenco “cruzado” para repuntar en el torneo local e intentar meterse en los primeros puestos de la tabla.

“La obligación en este club es siempre pelear los títulos que nos toquen competir. Hoy estamos en una posición que nunca me había tocado estar, es algo nuevo, pero de estas situaciones hay que aprender e intentar reconstruirnos”, señaló el guardameta argentino.

Respecto a la recaída que ha tenido la UC esta temporada, el portero explicó que “en ninguna parte del mundo hay un equipo que pueda sostenerse ganando constantemente”.

“Años atrás dije que nosotros nos mal acostumbramos a que sea algo normal que Católica esté puntero, lo naturalizamos y no le dimos el valor en ese momento. No siempre puedes estar primero o salir campeón. Todos los equipos te quieren tumbar cuando vienes de tantos éxitos”, comentó.

Matías Dituro se enfoca en Palestino

De cara al próximo duelo de los “Cruzados”, Matías Dituro manifestó que “nos vinimos de Curicó con una derrota que nos dolió, pero ya dimos vuelta la página. Ahora se nos viene un partido difícil contra Palestino, que es un rival directo para pelear puestos internacionales”.

Por último, el arquero trasandino dejó claro que no está dolido por haber regresado del fútbol español pese a la buena campaña que realizó con Celta de Vigo. “Quedé contento por la temporada que hice en Celta, después, a cualquier jugador le gustaría jugar en desafíos más importantes, pero no tengo ninguna espina por no poder continuar allá, estoy feliz en la UC”, cerró.