Martín Parra en su arribo a la U: “Vengo con mucha ilusión y responsabilidad”

El pasado lunes por la tarde, la Universidad de Chile confirmó el arribo del portero Martín Parra al Centro Deportivo Azul (CDA) para competirle el puesto a Cristóbal Campos.

En ello, el nuevo portero de los azules conversó con el equipo de prensa del cuadro estudiantil y emitió sus primeras declaraciones con el escudo de la U en el pecho: “estoy muy contento, es un paso muy importante el que estoy dando, vengo acá con mucha ilusión, a trabajar siempre al máximo”, dijo.

“Quiero buscar mi opción, trabajar siempre para estar preparado en caso de cualquier cosa, y vengo con mucha ilusión y responsabilidad sabiendo lo que significa vestir la camiseta de la U“, complementó el ahora ex Huachipato.

Agregó que: “uno siempre se informa y la U por lo que la gente habla que los últimos años no han sido muy positivos, pero no deja de ser la U, es una institución grande, ahora hay un nivel de jugadores extraordinario que estamos para conseguir grandes cosas”, aseveró

Cerró con que: “siempre uno se tiene que alejar de las cosas que se hablan, preocuparme solamente de lo mío, no tengo porqué estar pendiente o que me afecten las cosas de afuera, soy un jugador bastante cerrado en ese sentido y me preocupo solamente de lo mío”, finalizó Martín Parra, nuevo portero de la U.

De esta manera, el joven portero se convierte en el tercer refuerzo de U. de Chile para este segundo semestre, junto con los fichajes ya oficializados de Emmanuel Ojeda y Nery Domínguez. El nuevo portero de los azules ahora competirá la titularidad de los azules con Cristóbal Campos, aquero que tomó el puesto de Hernán Galíndez tras su salida.