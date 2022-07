“En el grupo cae mal”: compañero de Nicolás Maturana en Cobreloa lo acusó de negarse a jugar

Un nuevo escándalo sacudió este martes a Cobreloa. Luego de la dolorosa derrota ante Deportes Copiapó por la Primera B, que impidió a los loínos acercarse en la punta a Magallanes, el futbolista David Escalante hizo una fuerte acusación contra su compañero Nicolás Maturana.

En conversación con el medio En la Línea, el jugador manifestó que “Maturana no quiso viajar. Se molestó porque lo sacaron (del equipo titular) y no quiso viajar. Decimos que tiramos para adelante y él no tira para adelante. La gente no sabe esas cosas, pero en el grupo cae mal”.

Después de las duras palabras de Escalante, Maturana no tardó en responder a la acusación por medio de sus redes sociales.

“Aclaración: No viajé porque no podía exponerme a jugar en una cancha de pasto sintético y volver a resentirme del desgarro que me tuvo más de un mes fuera sin poder entrenar ni jugar también pensando en que se vienen dos partidos importantes de local”, lanzó.

En esa línea, no se guardó nada y mandó otro mensaje: “Ojalá quede claro, para los mala leche“.

En lo deportivo, Cobreloa sigue luchando por el título, estando segundo en el certamen a 11 puntos de la “Academia”.