Nicolás Maturana no dará más camisetas en Cobreloa por descuentos en su sueldo: “Pensé que me estaban cobrando la del Real Madrid”

Nicolás Maturana, volante de Cobreloa, realizó un particular anunció para los hinchas loínos. El jugador decidió que no dará más camisetas porque se las descuentan directamente de su sueldo.

“No voy a regalar más camisetas, porque regalé once camisetas y cuando a fin de mes me pagaron, apareció el descuento y me quería morir. Yo pensé que me estaban cobrando la camiseta del Real Madrid, la más cara de la historia”, confesó en diálogo con el programa Socios del Desierto.

Además, el mediocampista reconoció que en un momento se quedó sin camisetas oficiales tras haber regalado las que tiene. “Tuve que jugar con una camiseta que era falsa, no la original. Y lo más chistoso es que era M, pero era como una XL. Me veía mal”, indicó en tono de broma.

Pese a esta divertida situación que el futbolista se lo tomó con humor, agradeció el cariño de los hinchas de Cobreloa y en especial el de los niños. “En los otros equipos en que estuve, la gente me ha querido harto, pero acá es algo distinto que me he ganado a punta de esfuerzo”, agregó.

“Hay que ser un ejemplo intachable para los niños. No digo que de repente no me mande condoros, pero trato de enseñarle a los más chicos a ser una persona respetuosa con los demás”, concluyó Nicolás Maturana sobre su rol como referente de los pequeños fanáticos de Cobreloa.