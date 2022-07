Fabián Cerda se desliga de su sentimiento por la UC tras su gran momento en Curicó “Ya no siento que Católica sea especial, ya se me fue”

El golero de Curicó Unido, Fabián Cerda, conversó durante este miércoles con los Tenores de ADN sobre su gran momento en el elenco “tortero”.

El arquero es uno de los menos batidos del campeonato en la excelente campaña que está teniendo Curicó en el Torneo Nacional.

“Hoy en día todos están remando para el mismo lado. El año pasado no todos estaban pensando en lo mismo y remando para el mismo lado. Ahora como estamos arriba todo es lindo. El fútbol se basa de momentos lindos y malos. Pocos buenos y la mayoría malos, pero ahora lo estamos disfrutando mucho mejor”, comenzó diciendo sobre el presente del equipo.

En esa línea, añadió: “También incluyo a jugadores sobre lo que ocurrió el año pasado, aunque no entraré en detalles. No todos los jugadores somos amigos, pero estamos remando para el mismo lado”.

“Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera. Es importante quedar en la historia de un club. Hasta mis hijos hoy en día están contentos. Hoy llevo 53 partidos y espero alargarlo mucho más para quedar como el número uno en el club”, agregó.

Finalmente, Cerda tuvo palabras sobre su pasado en Universidad Católica, cuadro que enfrentarán este fin de semana en condición de local. “No soy tan hincha de Católica, ya se me fue. Ellos me formaron como jugador, como persona, pero ya no siento que sea tan especial”, cerró.