Leandro Benegas se disculpa tras violento cruce con hinchas de Independiente: “Me equivoqué por completo”

Leandro Benegas fue protagonista de un tenso momento con los hinchas de Independiente tras la dura derrota 3-1 ante Platense durante la noche de este domingo, partido disputado por la liga argentina.

Tras el encuentro, los fanáticos del cuadro de Avellaneda expresaron su molestia con los jugadores del club y, antes de salir de la cancha, el delantero chileno estalló hasta el punto de ir a encarar a un grupo de personas ubicadas en las gradas a un costado del túnel.

Ante la furiosa reacción del exfutbolista de U de Chile, sus propios compañeros de equipo tuvieron que ir a calmarlo y así evitar que ocurriera un incidente más grave.

Luego de la situación, Leandro Benegas se pronunció en sus redes sociales para disculparse por su violento actuar. “Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de Independiente, me equivoqué por completo con la reacción que tuve”, señaló a través de su cuenta personal de Twitter.

“Me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado que queríamos, ojalá puedan aceptarlas”, concluyó el atacante nacional.

Incidentes en Avellaneda tras la dura derrota de Independiente vs. Platense: Leandro Benegas, el más sacado antes de volver al vestuario. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/1IbGGVQOrG

Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de @Independiente , me equivoqué por completo con la reacción q tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado q queríamos ,ojalá puedan aceptarlas.

