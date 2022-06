Las conclusiones de Israel Poblete tras la llave ante General Velásquez: “En el campeonato no podemos dejar pasar que nos empaten al último minuto”

El volante de la Universidad de Chile, Israel Poblete, conversó con el sitio oficial del club para analizar el momento del equipo luego del empate en la revancha por la tercera fase de Copa Chile ante General Velásquez.

“Lo más importante es haber clasificado. Quedamos al debe en cuanto al juego y la forma en cómo se clasificó, pero lo importante era entrar a los octavos de final. Es mejor corregir ganando que perdiendo, somos conscientes que tenemos que mejorar mucho”, aseguró el ex Huachipato, que no ocultó su satisfacción por haber anotado su primer gol en la U de Chile.

“Espero que vengan muchos más. Lo más importante es aportar al equipo. La pelota me quedó boteando y lo primero que pensé era darle al balón. Estaba al debe en eso, habia tenido ocasiones que no había podido definir rápido. Sabía que es una cosa que tenía que mejorar y lo trabajé hasta que salió“, apuntó Israel Poblete para describir la volea que convirtió ante General Velásquez.

Pudiste marcar un golazo el día lunes ⚽️

¿Qué significa para ti haber marcado tu primer gol con la camiseta de la U? 💪 pic.twitter.com/maKqOkUnTD — Universidad de Chile (@udechile) June 30, 2022

Lo que viene para Israel Poblete y la U de Chile

El volante de 27 años apuntó al siguiente desafío del equipo, cuando este sábado arranque la segunda rueda del campeonato nacional en Santa Laura recibiendo a Unión La Calera.

“Será un partido importante para la confianza. El equipo está consciente de lo que tiene que mejorar, queremos quedarnos con los tres puntos ante nuestra gente“, recalcó quien asoma como titular en el mediocampo de la Universidad de Chile, apuntando a no repetir el nivel que tuvieron en Copa Chile el pasado lunes.

“Ante La Calera es un partido súper importante, no podemos regalar ningún punto. Los partidos ante General Velásquez nos vienen bien para sacar conclusiones y saber que no tenemos que hacer. En el campeonato no podemos dejar pasar que nos empaten al último minuto“, cerró.