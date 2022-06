Otra vez considerado: Francisco Gilabert reaparecerá en el arbitraje este fin de semana

El reinicio del Torneo Nacional 2022 está a la vuelta de la esquina y este jueves, Ñublense y el Audax Italiano le darán el vamos a la jornada 16, la primera fecha de la segunda rueda del campeonato.

En ello, la ANFP entregó el listado de jueces para la jornada donde, entre otras novedades, destaca el retorno de Francisco Gilabert a los compromisos del campeonato, esto luego de la polémica por los audios donde reveló haber tenido presiones el 2021.

ADN Deportes reveló hace algunos meses los audios en los que Francisco Gilabert reconocía presiones para cobrar el ya famoso penal del partido entre Huachipato y Deportes Copiapó por la promoción de la temporada pasada.

En el minuto 69 de ese partido, el árbitro sancionó infracción en el área de Diego García contra Walter Mazzanti. “Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, contaba por esos días.

Lo cierto es que este sábado volverá a los estadios. Gilabert estará a cargo del VAR en el compromiso entre Deportes La Serena y O’Higgins programado para el próximo domingo en el Estadio La Portada y que contará con el arbitraje de Cristian Garay.

Entre otros destacados está Felipe Gonzalez que arbitrará el Everton vs Colo Colo; Piero Maza que impartirá justicia entre la Universidad de Chile y Unión La Calera; mientras que Julio Bascuñán estará presente para la visita de Coquimbo Unido a la Universidad Católica.

Los árbitros para la jornada 16

Jueves 30 de junio

19:00 hrs | Ñublense vs Audax Italiano | Manuel Vergara

Viernes 1 de julio

18:00 | Everton vs Colo Colo | Felipe González

Sábado 2 de julio

15:00 hrs | Palestino vs Unión Española | Juan Lara

17:30 hrs | Universidad de Chile vs Unión La Calera | Piero Maza

20:00 hrs | Huachipato vs Curicó Unido | Nicolás Gamboa

Domingo 3 de julio