“Para Santiago es penal”: jueces denuncian que la Comisión Arbitral condicionó polémico cobro penal en la Liguilla de Promoción 2021

Este miércoles, la Revista Tribuna Andes publicó un reportaje especial en el cual se establece una denuncia en torno al manejo de la Comisión Arbitral respecto a la polémica que marcó el desarrollo de la Liguilla de Promoción 2021 entre Huachipato y Deportes Copiapó.

Francisco Gilabert fue llamado al VAR tras haber pitado un penal sobre Walter Mazzanti, instancia en la cual Cristián Droguett y Loreto Toloza revisaron la secuencia y concluyeron, a partir del video liberado por la ANFP, que no había infracción.

Sin embargo, minutos después, se sugiere “evaluar el forcejeo sobre la camiseta de Mazzanti” por parte del defensor nortino Diego García, lo cual fue acogido por Francisco Gilabert, quien terminó cobrando la pena máxima y que significó la permanencia en Primera División del cuadro acerero.

Según establece Revista Tribuna Andes a partir de los comentarios de otros árbitros, el Quality Manager del encuentro, Mario Vargas, recibió “presiones indebidas” de parte de la Comisión Arbitral para que se cobrara el penal a favor de Huachipato en la Liguilla de Promoción.

“Para Santiago es penal”, acusan los árbitros respecto al mensaje que recibió Mario Vargas, quien al ser inspector de los jueces y al ser el único que se comunica con los integrantes del equipo arbitral en el VOR (Video Operations Room), insistió para que reparasen en la “sujeción” sobre Mazzanti y así Gilabert mantuviera su decisión inicial.

La respuesta de Mario Vargas

Consultado por Revista Tribuna Andes, el Quality Manager del encuentro en el estadio CAP Acero de Talcahuano descartó las acusaciones. “Nunca recibí ninguna llamada desde Santiago. Yo no dije nada. Ninguno de los integrantes de la Comisión Abritral me mandó un mensaje o me llamó”, sostuvo.

Una situación que fue avalada por el director de la Comisión Arbitral y mano derecha de Javier Castrilli, Osvaldo Talamilla. “No hubo ninguna relación con el Quality Manager, está prohibido hablar con él, no corresponde. Es la séptima u octava situación de la que nos acusan, pero es el costo por ejecutar una serie de cambios al arbitraje nacional”, sostuvo.

Todo en medio de lo argumentado por otros jueces, quienes plantean que el Quality Manager no tiene impedimento de disponer de un teléfono, a diferencia de quienes están en el VAR. Un problema más al clima enrarecido que se vive en el referato chileno, con cuestionamientos a la labor de Javier Castrilli y una moción de censura a la mesa del Sindicato de Árbitros, que preside Johnny Harasic.