Este domingo, Universidad de Chile igualó 2-2 ante General Velásquez y avanzó a los octavos de final de la Copa Chile. Tras el empate, el técnico Diego López lamentó que su equipo no haya logrado aguantar el resultado, pero destacó que se consiguió el objetivo de clasificar a la siguiente fase.

En Santa Laura, los azules ganaban 2-0 hasta el minuto 79, pero los de la Segunda División empataron el marcador y evidenciaron los problemas defensivos del conjunto universitario. Ahora, el cuadro estudiantil enfrentará a Cobresal, que viene de eliminar a Barnechea en la tercera fase.

Una vez finalizado el encuentro, López analizó la actuación de sus dirigidos y apuntó que no pueden volver a dejar pasar un triunfo. “Se arrancó jugando bien y después tuvimos algunas dificultades. En el segundo tiempo, con el marcador 2-0, el equipo aflojó y eso no nos puede pasar. Lo que no tenemos que cometer es el error de bajar la intensidad. No podemos regalar nada“, apuntó el charrúa.

“Lo más importante es el objetivo, que es la clasificación. A todos nos hubiese gustado ganar 2-0, pero se clasificaba igual. Nosotros mismos manchamos algo que estaba muy bien”, complementó.

Por otro lado, el estratega se refirió a la actuación de Cristóbal Campos, portero que fue titular en los dos partidos de la serie ante la compleja situación de Hernán Galíndez. “Es un arquero que me gusta mucho. Su desempeño es bueno, me da seguridad y confianza. Galíndez no está entrenando con nosotros y el arquero que tengo hoy es él (Campos)”, expuso López.

El entrenador fue consultado por la posibilidad de contratar a otro portero y le entregó su respaldo al guardameta formado en el club, aunque no descarta la llegada de un tercer refuerzo en otra posición. “Lo voy a hablar con el director deportivo. Me hice una idea y se la voy a compartir a él. No es por traer por traer, hay que traer para mejorar”, remarcó.

Por último, Diego López se refirió al fichaje de Nery Domínguez, quien jugó su último encuentro por Racing y alista su desembarco en el Centro Deportivo Azul. “No sé si estará disponible para el próximo partido, pero creo que nos va a aportar experiencia. Es un futbolista que está acostumbrado a vivir el día a día en un club grande. Los jugadores de calidad siempre son bienvenidos”, concluyó.