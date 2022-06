Una sorpresiva derrota se llevó este sábado la selección chilena femenina ante Venezuela por 1-0. La escuadra nacional se encuentra preparando su participación en Copa América con amistosos ante la “Vinotinto”.

Sin embargo, un episodio que no tiene tanto que ver con lo futbolístico está dando la vuelta al mundo. Es que en el minuto 36 un perro entró a la cancha del estadio La Granja de Curicó, obligando a detener el partido.

Pero lejos de ir a buscar la pelota o molestar a las jugadoras, el can se acercó a la capitana de la Roja, Tiane Endler, y se puso de espaldas para que la arquera del Lyon le hiciera cariño en su estómago. La mejor portera del mundo, con una sonrisa, respondió al pedido del perrito.

Luego llegaría la árbitro Débora Cruz y otras jugadoras a intentar llevarse al animal, pero cada vez que alguien llegaba, este perrito se echaba de espalda y las futbolistas terminaban cediendo y haciéndole mimos.

Finalmente, y después de un minuto, el can salió de la cancha. Sin embargo, no por ello dejó de recibir el afecto de las deportistas, en especial de las chilenas, como Yenny Acuña y Javiera Toro.

La escena se viralizó en redes sociales y se ha convertido en una de las más compartidas en Twitter en todo el mundo. Perfiles con miles de seguidores que se dedican a compartir curiosidades del deporte han reposteado el video.

“¡El perro de la suerte!”, escribió una usuaria. “Un perro tímido finalmente se arma de valor para pedirle a los jugadores de Chile que le froten la barriga”, agregó otro. “¡Todos deténganse ahora mismo y vean esto! ¡Es lo que todos necesitamos!”, expuso la usuaria Karri Salas.

