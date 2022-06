Este martes, Colo Colo recibe a Internacional de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los albos, que vienen de golear a Deportes Temuco y avanzar en Copa Chile, presentaron a su primer refuerzo, el argentino Agustín Bouzat, y se mantienen en el mercado en busca de alternativas.

De todos modos, el gerente deportivo del equipo, Daniel Morón, reconoció que es difícil que el club busque jugadores en el mercado internacional, ya que el plazo para inscribir a futbolistas para esta fase de la Sudamericana venció este sábado 25 de junio.

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing ratificó que siguen en la búsqueda de jugadores, pero valoró la presencia de canteranos. “Tenemos un gran plantel con juveniles de mucho futuro. Esta puerta se abrió para contratar tres alternativas, lo conversamos con Gustavo Quinteros e hicimos todos los esfuerzos. Solo hace un par de días pudimos contratar a un extranjero y trataremos de ver la opción de algún otro, pero no está fácil“, manifestó a La Tercera.

El timonel del Cacique agregó que continuarán en el mercado, pero no sumarán nombres sin mayor fundamentación, especialmente por la posición de los canteranos en el equipo. “Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso. Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos“, apuntó.

Además, Stöhwing se refirió a su relación con Gustavo Quinteros y la estrategia del DT de realizar sus requerimientos para el club de forma pública. “Sí, los expresa con mucha franqueza, pero tengo una buena relación con él. Es un gran entrenador que se ha ganado el cariño de la hinchada. Esperemos coronar este año siendo campeones, aunque no se puede garantizar nada. Estoy muy contento con su presencia en el club”, comentó.

Por último, el presidente de ByN analizó sus primeros dos meses al mando de la institución. “Muy movidos, bastante intensos. Todo repercute mediáticamente. Llegando me tocó la participación en Copa Libertadores, los viajes, los temas de seguridad. Después vino el tema de los refuerzos, que siempre tiene tanta connotación periodística. De repente, el día a día no deja concentrarse en los temas a mediano plazo, pero ha sido un honor y un orgullo para un colocolino como yo”, concluyó.