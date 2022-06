Este jueves, Colo Colo goleó 5-1 a Deportes Temuco y se instaló en los octavos de final de la Copa Chile. En el Germán Becker, el argentino Pablo Solari ingresó en el segundo tiempo y sumó sus primeros minutos desde su frustrado fichaje en el América de México.

Previo a este compromiso, el último partido del futbolista de 21 años fue ante Ñublense, en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Una vez terminado el primer semestre, los albos recibieron una oferta del América para fichar a Solari, la que ascendía a 4.5 millones de dólares, de los cuales 3.2 millones correspondían a Blanco y Negro. Sin embargo, la directiva decidió rechazar -en forma unánime- la propuesta y el argentino continuará en el equipo, al menos, hasta el término de la temporada.

Tras la goleada de Colo Colo ante Deportes Temuco, el atacante reconoció que era una propuesta atractiva, pero aseguró que no está molesto. “Era una oportunidad única para mí y para mi familia, por eso la vi con buenos ojos. No me quedo mal porque acá estoy bien. Estoy cómodo y con el grupo que tenemos la pasas bien. Estoy en Colo Colo, soy feliz y quiero seguir acá“, manifestó en conversación con ADN Deportes.

“Se dijeron muchas cosas que no son, como que estaba enojado y nunca lo estuve, ni con el profesor ni con mis compañeros”, complementó el trasandino.

Respecto a ausencia en los amistosos de la intertemporada, Pablo Solari expuso que se debió a su pubalgia. Además, el argentino remarcó la importancia de reaparecer en el plantel para el estreno en Copa Sudamericana.

“Estaba lesionado con un problema que traigo hace un año y nadie tenía en cuenta esa lesión. Como la pretemporada es fuerte se me vuelve a cargar la zona y por eso no pude participar. No estoy contento por eso porque pierdo ritmo y me sirvió sumar minutos para estar de la mejor manera para el martes”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo será ante Internacional de Porto Alegre, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se jugará en el estadio Monumental este martes 28 de junio desde las 20:30 horas.