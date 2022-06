La expectativa de Emmanuel Ojeda para la revancha ante General Velásquez: “Estamos corrigiendo cosas para no sufrir”

El volante de la Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda, expresó sus sensaciones tras el debut oficial con el club el pasado domingo en la victoria sobre General Velásquez por Copa Chile.

“Me sentí muy cómodo. Venía sin jugar hace algunos meses, pero me sentí bien en lo personal. El equipo costaron algunas cosas, hay mucho para mejorar, pero con el correr del tiempo se va a ir viendo mucho más”, aseguró el argentino en declaraciones al sitio oficial del club, que fue autocrítico con el nivel exhibido por la U de Chile en Rancagua.

“No fue un buen partido, pero sabemos que no trabajamos muchas cosas y no nos enfocamos en cosas particulares. Con el tiempo se va a ir viendo el trabajo de los técnicos, pero lo importante es ganar”, explicó un entusiasmado Emmanuel Ojeda.

La expectativa para la revancha ante General Velásquez

A nivel personal, el ex volante de Rosario Central se mostró optimista en cuanto al nivel que puede ir mostrando en el mediocampo de la U. “Estoy en una etapa de crecimiento, voy siempre pensando en mejorar”, apuntó.

De cara a la revancha por Copa Chile el próximo lunes en el estadio Santa Laura, donde por primera vez verá en cancha el apoyo de los hinchas de Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda no ocultó su interés por el encuentro en Independencia.

“Me contaron mucho de la gente de la U, lo estoy esperando con ansias el partido. En las prácticas estamos corrigiendo cosas para no sufrir y que sea un partido más tranquilo”, cerró.