Cristián Aubert y su salida de la Universidad de Chile: “Obviamente no es fácil esta decisión”

Mientras el primer equipo de la Universidad de Chile continúa sus trabajos con miras a la revancha por Copa Chile ante General Velásquez del próximo lunes, en las oficinas de Azul Azul hubo un remezón de proporciones.

Esto luego de que Michael Clark confirmara la renuncia de Cristián Aubert a la gerencia general de Azul Azul. Mediante un comunicado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, la medida fue ratificada por el mandamás universitario.

En medio del comunicado emitido por Azul Azul, el ahora ex funcionar de Azul Azul se despidió de la fanaticada universitaria indicando que: “han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro Club”, indicó.

“Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba. Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U”, complementó el ex mandamás de los azules.

En el momento del adiós, aseguró que: “quiero agradecer, primero, la enorme labor y compromiso de quienes han trabajado conmigo en el Club y lo seguirán haciendo después de mi salida. También quiero agradecer a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la U”, cerró Cristian Aubert.

Por su parte, Michael Clark, presidente del club, comentó que: “lo he dicho muchas veces y lo reitero con mayor fuerza ahora. Cristian Aubert es un profesional de primera línea, una de las personas que más sabe de la industria del fútbol en Chile”, dijo.

“Indudablemente, su partida será difícil de compensar, por el conocimiento profundo que tiene de la institución y por el tremendo cariño que siente por nuestro Club. No queda más que respetar su decisión personal y desearle el mayor éxito a nivel personal, familiar y profesional. Las puertas de la U siempre estarán abiertas para Cristián”, finalizó Clark.