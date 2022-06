Se viene un tridente de miedo: Inter aseguró el préstamo de Romelu Lukaku que dejará Chelsea

Dicen que los amores nunca se olvidan, y es lo que podría ejemplificar lo de Romelu Lukaku con el Inter. El delantero belga dejará al Chelsea para volver a Italia y así reencontrarse con sus ex compañeros.

Tras una temporada en la Premier League, donde defendió una vez más la camiseta de los “blues”, el ariete volverá a la Serie A al equipo en el que brilló en las últimas temporadas.

Después de 44 partidos disputados y tan solo 15 anotados anotados, Romelu Lukaku nunca se sintió cómodo en Inglaterra defendiendo la camiseta del Chelsea, por lo que volverá al Inter para formar un tridente de miedo que podrían confirmar los italianos en los próximos días.

Esto porque el cuadro “lombardo” está pronto a fichar al argentino Paulo Dybala, quien dejó a la Juventus y busca club. Si a él se le suma Lukaku y Lautaro Martínez, podríamos hablar de un equipo que perfectamente podría luchar por la UEFA Champions League del 2022-23.

En cuanto a la operación que sacará del Chelsea a Romelu Lukaku, Inter pagará cerca de 8 millones de euros para volver a quedarse con el belga, pero esta vez en condición de préstamo por toda la temporada que viene, según el periodista Fabrizio Romano.

Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️🔵 #CFC #Inter

▫️ Lukaku’s salary will be around €8m.

▫️ NO buy option or obligation clause.

▫️ Add-ons related to team performances. pic.twitter.com/3sEeQtfXs0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022