Nicolás Peranic y la situación de Dituro en el arco de la UC: “No me preocupa si viene Matías o no”

Nicolás Peranic, arquero de Universidad Católica, habló este miércoles en conferencia de prensa y se refirió a la situación del portero Matías Dituro, quien pertenece a los “Cruzados” pero aún no se define en dónde jugará este segundo semestre.

“No es un tema que me preocupe si viene Matías o no. Yo me dedico nada más a entrenar, perfeccionarme y estar a disposición del técnico”, recalcó el argentino sobre una posible competencia extra por el arco de la UC.

En cuanto a la intertemporada del plantel, el “Nico” señaló que “hemos trabajado de buena manera, nos ha servido mucho, hemos tenido la posibilidad de entrenar en doble jornada, lo cual ha ayudado a incorporar más las cosas que Ariel Holan quiere. Lo estamos aprovechando de gran manera”.

De cara al debut de Universidad Católica en Copa Chile, el arquero afirmó que “estamos en una institución que demanda pelear por todo. Una de las competencias que tenemos es la Copa Chile, a la que le damos mucha importancia. Es una posibilidad de demostrar lo bien que venimos trabajando en la intertemporada”.

Por último, Nicolás Peranic analizó al rival de la UC en este certamen, Unión San Felipe. “Viene muy bien en la Primera B. Es un equipo que históricamente tiene buenos plantel. Como característica tiene intensidad para jugar, corren y meten mucho, pero independientemente del rival, nosotros vamos a desarrollar nuestro juego”, concluyó.