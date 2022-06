Tras no renovar en Celta de Vigo, el futuro del meta de Universidad Católica Matías Dituro aún no se define. Si bien el portero de 35 años busca seguir en Europa, la oferta desde el “Viejo Continente” aún no ha llegado a San Carlos de Apoquindo. La que sí llegó, fue de un grande de Sudamérica.

Según información de ADN Deportes, Vélez Sarsfield realizó una oferta formal por Dituro. El club de Liniers ya se comunicó con el agente del jugador y a Cruzados le ofrecen un préstamo con opción de compra.

Eso sí, la intención del representante del portero trasandino es volver a ubicarlo en Europa. Además, Dituro tiene contrato con la Universidad Católica hasta 2024 y el entrenador Ariel Holan ve con buenos ojos incorporarlo a la plantilla.

“Con Matías nunca perdí el contacto y estoy muy contento por lo que ha logrado. Él es jugador del club y veremos qué pasa”, dijo el director técnico en conversación con Los Tenores de ADN.

En caso de aceptar la oferta de Vélez Sarsfield, Dituro podría jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. Eso sí, el cuadro de Liniers no ha tenido un buen arranque en el torneo local, con una derrota y un empate en las primeras dos fechas.

En tanto, Universidad Católica comenzará su participación en la Copa Chile este sábado 18 de junio visitando a Unión San Felipe, instancia en la que -en cualquier caso- no estará el arquero multicampeón con los cruzados.

En caso de quedarse en San Carlos, Dituro seguramente tomará la titularidad del arco con el fin de mejorar el bajo rendimiento del equipo en el primer semestre, además de afrontar los octavos de Copa Sudamericana ante Sao Paulo.