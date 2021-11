Matías Rodríguez analizó el duro presente de la U: “Tengo fe y optimismo que se da vuelta”

“No quiero pensar en lo otro”. Así se refirió el ex jugador de Universidad de Chile, Matías Rodríguez cuando fue consultado sobre la posibilidad que la U pierda la categoría en los últimos dos partidos que restan para finalizar el campeonato.

En conversación con ADN Deportes desde Argentina, “Maticrack” manifestó que sigue la campaña del equipo azul y que solo espera que puedan revertir esta incómoda posición.

“Se que por ahí no están en el mejor momento o en el lugar que quisieran estar, pero bueno, no hay que perder la fe. Hay que apoyar a los jugadores, al cuerpo técnico que está hoy y creo que va a quedar una final allá en el norte, no va a ser fácil, pero tengo fe en que lo sacarán adelante”, comentó Matías Rodríguez, esperanzado en torno al presente de la U.

Matías Rodríguez y la esperanza para el hincha de la U

Sobre la opción de descender, el jugador de Defensa y Justicia no quiere ni pensar en aquella situación y sólo dio palabras de motivación para el presente del chuncho. “No quiero pensar en lo otro, no me gusta pensar en que puedan jugar la promoción o que puedan descender. Siempre con fe y optimismo en que se da vuelta“, dijo el excampeón con Universidad de Chile.

A propósito de aquello, aprovechó la conversación con ADN Deportes para recordar los diez años del partido en que la U igualó como visita ante Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana en 2011 y que permitió a los azules pavimentar el camino rumbo a la final de aquel certamen,.

“Me tocó entrar a los 30 minutos por Lorenzetti y luego vino el gol de Rocky. La pasamos por momentos medio mal, pero sacamos la jerarquía que se necesitaban para esos partidos y sabíamos que en casa podíamos lograr el tan deseado pase a la final”, finalizó Matías Rodríguez.