Camilo Moya se despidió de la U: “No sé qué me habrá faltado para consolidarme”

Los movimientos se siguen dando día a día en la Universidad de Chile y el pasado lunes Camilo Moya dejó las huestes azules con miras a la segunda temporada del 2022.

El formando en el Centro Deportivo Azul (CDA) seguirá su camino futbolístico en O’Higgins de Rancagua, pero previo a su salida definitiva de La Cisterna, se despidió de los hinchas universitarios.

“Siempre es triste dejar la U. Es el club que me formó como jugador y estuve 11 años. Es triste. A lo largo de todo ese recorrido uno se va feliz por todo lo que aprendió, pero no es como yo quería que fuera”, comentó a Emisora Bullanguera.

Agregó que: “no sé qué me habrá faltado para consolidarme, tal vez un tema de confianza en mí. La tenía en 2019 con Hernán (Caputto) o con otros entrenadores, pero me voy con buenas sensaciones, aunque es triste, pero siempre hay que mirar hacia adelante”, complementó el ahora ex volante de los azules.

Respecto a su llegada a la Región de O’Higgins, Camilo Moya indicó que: “es como una oportunidad de volver a lo que fui en 2019 y 2020. Estoy con muchas ganas de aportar a este equipo, aunque siempre me gustaría volver a la U. Espero demostraron lo que conocían de mi nivel de juego”, aseveró.

Así las cosas, Camilo Moya se despide de la Universidad de Chile tras más de tres años siendo parte del primer equipo del conjunto azul. En la primera rueda del campeonato nacional, solo disputó seis partidos y sumó 177 minutos en total.