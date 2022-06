Marcelo le dijo adiós al Real Madrid entre lágrimas: “Me voy como el jugador con más títulos en la historia del club”

Este lunes, Marcelo le dijo adiós al Real Madrid, club que defendió duramente los últimos 16 años de su carrera futbolística. En su despedida, el brasileño fue homenajeado en el complejo deportivo del cuadro “merengue” y entregó un emotivo discurso.

“Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa y jugar la Champions. Fiché por el Madrid con 18 años y en mi cabeza pensaba que podía llegar a lo alto. Hoy, me voy de aquí como el jugador que ha ganado más títulos en la historia del club más grande del mundo”, indicó el lateral izquierdo sobre su paso por la “Casa Blanca” con 25 trofeos ganados.

Uno de los momentos más emotivos para el zaguero fue cuando se dirigió a Raúl González, histórico atacante del elenco madrileño. El defensor terminó entre lágrimas al recordar un significativo momento que tuvo con el exdelantero español.

“Raúl, quería agradarte porque cuando nació mi hijo Enzo, tú como capitán nos regalaste cosas para el bebé, eso no se me olvida, tuviste un detalle conmigo muy grande. En el fútbol tenemos muchos ejemplos, y yo quise seguir el tuyo. He tenido un ejemplo muy bonito y fuerte, ese has sido tú”, señaló el brasileño.

Por último, en su adiós al Real Madrid, Marcelo mostró una sonrisa ante el público y mencionó que hoy “es un día de alegría, no de tristeza. Llegué aquí como un niño y me voy como un hombre. Muchas gracias a todos”.