Tras ganar la última edición de la UEFA Champions League, el brasileño Marcelo anunció que acababa de jugar su último partido con el Real Madrid.

Con esas declaraciones, el ganador de 25 títulos en la Casa Blanca le puso término a una historia que comenzó en 2006, cuando el lateral apenas tenía 18 años y era llamado a suceder a Roberto Carlos en los merengues.

“Ha sido mi último partido con el Real Madrid, pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Santiago Bernabéu”, manifestó Marcelo tras ganar la “Orejona” frente al Liverpool.

Durante este domingo, la institución presidida por Florentino Pérez comunicó que el brasileño recibirá un homenaje por parte del club, el que se realizará en la Ciudad Real Madrid, el complejo deportivo de los merengues.

El palmarés de Marcelo en la Casa Blanca

El brasileño arribó al Real Madrid en 2006 con tan solo 18 años, proveniente del Fluminense, y se irá del club con 25 títulos en su historial.

En su primera temporada, bajo la dirección técnica de Fabio Capello, el lateral izquierdo no pudo demostrar todo su potencial, pero de todas formas consiguió su primer trofeo en La Liga.

En sus 16 temporadas en el club, Marcelo consiguió un total de 6 ligas españolas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. En el plano internacional, el carrilero obtuvo 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.