Sigue destacando: Ben Brereton entró en el “Equipo del Año” en Inglaterra

Ben Brereton sigue destacando en el fútbol inglés, ya que durante la jornada de este jueves, se dio a conocer que el delantero chileno forma parte del “Equipo del Año” de la Championship que organiza la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra.

“Big Ben” es el único jugador del Blackburn Rovers que figura en este once con los mejores futbolistas de la temporada. El Fulham, que salió campeón de la segunda división inglesa, es el equipo que más jugadores tiene en esta oncena, con cinco nombres.

El atacante de La Roja terminó su año con 22 goles en 37 partidos disputados, convirtiéndose en el máximo goleador de su escuadra durante la temporada.

Además de entrar en el “Equipo del Año”, Brereton también fue nominado al premio “Jugador del Año”. Durante el transcurso de esta jornada la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra dará a conocer qué futbolista será el ganador de este galardón.

👏 Ben Brereton Diaz has been named in the @PFA @SkyBetChamp Team of the Year.

Congratulations @benbreo!#PFAawards | #Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 9, 2022