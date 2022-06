Inter de Milán abrochó el fichaje del reemplazante de Arturo Vidal en el medio campo

Luego de rozar el título de la Serie A pero sin poder ganarlo, Inter de Milán comienza a moverse en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

El cuadro “Nerazzurri” espera contar con el delantero argentino Paulo Dybala, mientras que en el medio campo ya abrochó la contratación del volante armenio Henrikh Mkhitaryan, quien cuenta con pasos por clubes como Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal y Roma.

Según indicó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes europeo, el mediocampista será presentado en los próximos días como nuevo jugador del elenco lombardo con un contrato por dos años, hasta junio de 2024.

Con el próximo arribo del futbolista armenio que viene de la Roma, el Inter de Milán encuentra al reemplazante de Arturo Vidal en la zona media del equipo. La salida del chileno ya es inminente, por lo cual, el “King” sigue tentado con jugar en Flamengo el segundo semestre del año.

Henrikh Mkhitaryan will officially become new Inter player in the next days. Contract until June 2024 now ready to be signed, as expected. 🇦🇲🤝 #Inter

Mkhitaryan will replace Arturo Vidal who’s set to leave – while Inter are not working to sign Gianluca Scamacca despite rumours.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022