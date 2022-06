La ANFP no descansa en materias económicas. El organismo encargado de controlar el fútbol chileno atraviesa una compleja crisis, con un déficit que bordea los 7 mil millones de pesos, situación a la que se sumó una querella presentada por Deportes Antofagasta, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los dineros de la venta del Canal del Fútbol a Turner.

La transacción de la señal televisiva se completó en diciembre de 2018, luego de meses de análisis de la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, en ese momento el cuadro puma mantenía una orden de embargo por un litigio que involucraba a la propiedad del club, medida que fue informada por el 2º Juzgado de Letras de Antofagasta a la ANFP.

En conversación con Los Tenores, el presidente de la institución nortina, Jorge Sánchez, se refirió al lío judicial del club. “Se había decretado un embargo por los dineros que le correspondían al club, lo que quiere decir que la ANFP debía retener el dinero, y una vez que se liberara el embargo, entregárselo a quien se quedara con la propiedad del club”, explicó el timonel.

“El juicio terminó el 25 de febrero y nosotros hicimos todos los trámites correspondientes para que se notificara a la ANFP del levantamiento del embargo, lo que ocurrió el 28 de abril. Con esa notificación ya nos debieron haber pagado y no sucedió. Le enviamos una carta solicitando el pago y no hubo respuesta. Enviamos otro correo y nada”, agregó Sánchez.

El mandamás del cuadro puma plantea que, debido a esta situación, la institución ha estado en desventaja respecto a los otros equipos del Campeonato Nacional. “No es que nosotros quisiéramos ir a la justicia, pero necesitamos ese dinero y debe estar en nuestras cuentas. En los últimos tres años hemos competido con menos dinero que los demás clubes y hemos tenido que generar un flujo para realizarlo”, apuntó.

Pese a esto, Jorge Sánchez es tajante en afirmar que el monto adeudado, que corresponde a 3.2 millones de dólares ya no está en las arcas de Quilín. “El dinero se utilizó. Todos saben los problemas de caja que ha tenido la ANFP y, en vez de sacar créditos, dijeron ‘usemos el dinero de Antofagasta que lo tenemos acá’. Este dinero nunca fue de la ANFP, siempre fue de nuestro club. Si uno mira los Estados Financieros y ve los flujos de caja, el dinero ni siquiera estaba”, afirmó.

Por último, el presidente de Deportes Antofagasta expuso que desde la ANFP intentaron llegar a un acuerdo extraoficial para zanjar la deuda, pero no se ahondó en ello. “Extraoficialmente, no tienen el dinero y querían llegar a un acuerdo, aunque nunca se ofreció nada concreto. De todos modos, nosotros creemos que eso no corresponde”, concluyó.

Hasta el momento, el ente rector del fútbol chileno no se ha manifestado por la querella presentada por el cuadro nortino.

Revisa la entrevista de Jorge Sánchez en Los Tenores