Mauricio Viana se motiva con su eventual arribo a Colo Colo: “Es un gran desafío competir con Brayan Cortés”

Mauricio Viana cuenta con una importancia opción de llegar a Colo Colo de cara a lo que resta de la temporada. El actual arquero de Deportes Puerto Montt es la carta que manejan los albos ante la baja de Brayan Cortés, quien fue operado por una lesión de meniscos.

En diálogo con ADN Deportes, el portero mostró su motivación por pelear un puesto en el “Cacique”. “Es un gran desafío y responsabilidad, tengo que ir a competir con Brayan (Cortés) que es nuestro seleccionado chileno y con Omar (Carabalí) que ha ido agarrando experiencia cada vez más con los partidos que le ha tocado jugar”, afirmó.

El ex Santiago Wanderers comentó que su representante está viendo los detalles, pero por su parte, aseguró ser consciente de que “siempre me he entregado por completo en los clubes que he estado, lo mismo sería en Colo Colo. Me seduce y me agrada la idea”.

Mientras su nombre está en la carpeta de Colo Colo, Mauricio Viana estuvo presente en el partido entre Deportes Puerto Montt y Rangers por la Primera B disputado el pasado miércoles.