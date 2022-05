Durante la jornada de este martes, salió a la luz la información que desde Colo Colo se contactaron con Mauricio Viana, ya que entre los planes del “Cacique” está la opción de contratar otro portero luego de la lesión de Brayan Cortés.

El experimentado arquero actualmente es el titular en el arco de Deportes Puerto Montt, y uno de los pilares claves para su entrenador, Erwin Durán. Así lo expresó el propio técnico en diálogo con ADN Deportes.

“Me llena de orgullo ver que volvió a tener el nivel que siempre tuvo y que sea visto por el club más grande de Chile, como dicen. Es algo importante para su carrera y todo lo que ha hecho”, señaló el estratega chileno.

“Tenemos muy buena comunicación. Me manifestó que se siente bien y a gusto. A mí estos pequeños rumores me llegaron hace tiempo, pero no había nada claro. Ahora, me llegó la noticia de que sí están interesados”, indicó Durán sobre la opción de Viana en el elenco albo.

“¿Está capacitado para pelear un puesto en Colo Colo? Yo creo que sí, completamente. Confío en que tiene las condiciones para ser el número uno en Colo Colo y pelear el puesto con Brayan Cortés”, aseguró el DT de Puerto Montt.

Por último, Erwin Durán llenó de elogios a Mauricio Viana. “Él no es solo los 90 minutos del fin de semana. Hay que verlo entrenar y todo lo que se esfuerza. Lo tenemos que sacar de la cancha para que deje de entrenar. Llega dos horas antes”, complementó.