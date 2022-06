Kudelka pone sus ojos en el fútbol chileno: “Si se diera una segunda oportunidad, la tomaría con gusto”

Frank Darío Kudelka, técnico que pasó por Chile cuando dirigió a la U entre 2018 y 2019, hoy se encuentra sin club tras su salida de Huracán en Argentina. Mientras disfruta de sus días de descanso, el trasandino mira de reojo el fútbol chileno.

En diálogo con AS, el cordobés expresó su interés por volver a dirigir en tierras nacionales. “Si se diera una segunda oportunidad, la tomaría con gusto. Me gustaría tenerla, si es que en algún momento se da”, aseguró.

“No me estoy ofreciendo, pero siento que todavía debo hacer cosas en el fútbol chileno. Es un lugar lindo, me gustó y sentí, cuando me fui, que tendría que haber estado más tiempo para hacer mejores cosas”, reconoció Kudelka, quien dejó la banca de U. de Chile en 2019 tras problemas con la dirigencia.

En este punto, recordó lo que fue su paso por el cuadro azul. “La U es un club muy grande y muy importante. Llegamos a pelear un campeonato aún cuando yo sentía que me faltaba afincamiento por la cantidad de partidos que había”, comentó.

Tras su salida de Huracán, Frank Darío Kudelka se refirió a las ofertas que le llegaron desde Chile. “Prefiero dejarlo ahí porque no prosperó para nada. Los representantes me hablaron de la posibilidad, pero no era el momento”, agregó.

Por último, el argentino tuvo palabras para su compatriota, Eduardo Berizzo, el nuevo DT de La Roja. “Ha hecho una buena carrera y es conocedor del fútbol chileno. Es una persona que ha demostrado buena conducción en distintos lugares. Tendrá que demostrar, pero me parece una decisión acertada. Es una buena elección”, concluyó