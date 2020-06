Frank Darío Kudelka y su paso por la U: “Cometí un error al ir a Chile”

Poco más de 10 meses alcanzó a estar Frank Darío Kudelka a cargo del primer equipo de la Universidad de Chile. 28 partidos y un rendimiento más que cuestionable le terminaron pasando la cuenta al argentino que, por estos días, recordó su paso por el CDA.

En conversación con el canal de YouTube del club Macabi Noar, de Córdoba, Argentina, el adiestrador se mostró arrepentido de haber fichado en la U: “cometí un error al ir a Chile. Lamentablemente, no tiene que ver con la gente de Chile ni el club, la U. Pero yo no estaba como tenía que estar como persona, en mi eje. Me fui muy rápido”, dijo.

“Salí de Talleres y a la semana me fui a Chile. A la semana después empezamos a jugar Copa Chile… No hice la previa que hago siempre como antes. Tiempo de descanso, conocer bien todo. No lo hice”, agregó.

Sobre su experiencia como entrenador de la U, Kudelka fue claro “tuvimos como un 63 por ciento de rendimiento, pero el equipo nunca jugó como pretendía. Me faltó conocimiento de raíces, cultura, forma de ser. Habían un montón de situaciones con las que no estaba cómodo y no las pude resolver”, expresó.

“No culpo a nadie. Pero bueno, nos fue bien en un montón de aspectos pero de todo se aprende y de este error mío también“, cerró.