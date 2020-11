“Bocón y maleducado… Solito, mano a mano”: El día de furia de Frank Darío Kudelka contra el técnico de Talleres

Un duro cruce se vivió la noche del pasado lunes entre Frank Darío Kudelka, técnico de Newell’s Old Boys, y Alexander Medina, entrenador de Talleres, luego de empatar 1-1 por la Copa de la Liga Argentina.

El extécnico de la “U” se enfrascó en una dura discusión posterior al encuentro, en donde se ofrecieron hasta golpes de puños, según consignó TyC Sports.

AM: -¿Yo te falto el respeto?

FK: -No camino en tu calle.

AM: –Andá para tu casa, entonces.

FK: –A mí no me vengas a prepotear.

FK: –¿A quién le ganaste?

AM: –Me dijeron que eras bobo, pero no tanto.

En ese momento, un jugador de la “Lepra” apareció para calmar los ánimos, sin embargo la discusión continuó entre los entrenadores.

FK: –Bocón y maleducado… Solito, mano a mano.

AM: –Tenés mi teléfono.

FK: –Maleducado.

AC: –Llámame. Vamos a tomar un café o lo que quieras.

La reacción de ambos entrenadores se debió a lo caliente que se disputó el partido, luego de una fuerte entrada de un jugador de Newell’s sobre uno de Talleres, caldeando los ánimos tanto de la banca como de los futbolistas en cancha.