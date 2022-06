Universidad de Chile finalizó la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 con un balance de cinco partidos ganados, dos empatados y ocho partidos. En la interna azul entienden que el panorama no responde a las expectativas y el portero Hernán Galíndez no esconde la disconformidad dentro del plantel.

Tras quince jornadas disputadas en el certamen, el conjunto universitario marcha en el undécimo lugar de la tabla con 17 unidades, a cuatro puntos de la clasificación a Copa Sudamericana y a cinco de la zona de descenso.

Galíndez, quien ha jugado 14 de los 15 encuentros por el torneo, reconoce el complejo momento tras el término de la primera rueda. “Sin duda que el balance no es bueno, no es lo que queríamos. No estamos ni cerca de los objetivos que nos pusimos al inicio de la temporada. Hay muchas cosas que mejorar, pero todavía hay tiempo y material con qué hacerlo”, manifestó el portero a los canales oficiales de U. de Chile.

“Es un club demasiado grande para estar así. Hay que hacerse cargo de que cometimos muchos errores, perdimos muchos puntos y eso nos llevó a estar en una posición mucho menor a la que debe estar un club como este. Esperemos que la segunda etapa del año sea mucho mejor que esta”, complementó.

Durante el segundo semestre, el cuadro laico será dirigido por el uruguayo Diego López, quien firmó contrato con Azul Azul hasta diciembre de 2023. Este será el tercer técnico del equipo en la temporada, luego de arrancar la campaña bajo la dirección técnica de Santiago Escobar y posteriormente pasar por el interinato de Sebastián Miranda.

Respecto al nuevo estratega, Galíndez apuntó que los jugadores deben ayudarlo para lograr resultados lo antes posible. “Entiendo que es una persona con mucha experiencia y viene muy comprometido con el proyecto que tiene el club. Nosotros debemos tratar de ayudarlo, para que se sienta cómodo lo más rápido posible y entre todos hacer un gran grupo de trabajo”, aseguró.

Por último, Hernán Galíndez fijó las expectativas de Universidad de Chile para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022. “Estar en una copa internacional es lo mínimo que esperamos, es lo mínimo a lo que puede aspirar un equipo como este. Confío en que hay un gran plantel, llega un gran cuerpo técnico y con el apoyo de la hinchada puede suceder esto”, concluyó el guardameta.

El primer desafío de Diego López en la banca de la U. de Chile será ante General Velásquez, por el duelo de ida de la tercera ronda de la Copa Chile 2022. Dicho compromiso se jugará el próximo domingo 19 de junio desde las 15:30 horas.