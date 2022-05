Carla Guerrero pone paños fríos en la previa del Superclásico femenino: “El torneo no se define si mañana perdemos o ganamos”

Carla Guerrero, zaguera de Universidad de Chile, se refirió al Superclásico que animarán Colo Colo y la U el día de mañana por el Campeonato Nacional Femenino.

Pese a la importancia del encuentro, la “Jefa” puso paños fríos en la previa. “Esta es una parte del torneo, pero queda mucho para definir al campeón. No se define mañana si perdemos o ganamos. Estamos trabajando cada día para salir campeonas y también para lo que se nos viene, la Copa Libertadores”, indicó este martes en rueda de prensa.

La seleccionada nacional podría volver a estar en cancha después de un largo tiempo lesionada, sin embargo, se lo toma con calma y afirma que la “decisión es del DT. Yo me siento bien y tranquila. Si no sumo minutos mañana, ya llegará el momento. Siempre fui clara que yo me estaba recuperando para llegar a la Copa América”.

En esta misma línea, Guerrero agregó que “todas queremos jugar un Superclásico, pero si no es mañana, será en los próximos partidos. Mi objetivo principal es llegar a la Copa América con la selección chilena”.

Además, destacó que el cuadro azul llega en un gran momento anímico para enfrentar al archirrival. “El clásico lo preparamos como todos los partidos, lo tomamos con la misma seriedad. El plantel está increíble. Para mañana tenemos muchísimas ganas. Más que nunca el equipo está unido”, complementó Carla Guerrero.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este miércoles 1 de junio a las 15:00 horas por el Campeonato Nacional Femenino.