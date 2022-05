Carla Guerrero y el aniversario 95 de la U: “Esperamos que perdure el apoyo al fútbol femenino por mucho tiempo”

El fútbol femenino de Universidad de Chile no podía quedar fuera del repaso al momento del club en el día que se celebra el aniversario 95 desde su fundación y en ADN Deportes conversamos con una de las referentes del plantel, Carla Guerrero.

“Este amor nace por mi hermano, Osvaldo, quien me enseñó su pasión por la U. Soy hincha desde que tengo uso de razón (…) Siempre me gustó estar con la gente, cantando en galería. No es que ellos estén mal y nosotros bien, somos todos Universidad de Chile. Queremos que les vaya bien. Salimos campeonas como Universidad de Chile, no la rama femenina. Tenemos mucho apoyo de ellos”, recalcó junto con repasar con emoción los días de su formación en el Caracol Azul.

“Teníamos que poner focos y alargadores para poder entrenar de noche, con lluvia. Fue una etapa linda, de mucho sacrificio, pero guardo muchos recuerdos, teniendo el apoyo a las niñas siempre por parte de los papás”, apuntó Carla Guerrero, que recordó cómo se gestó su regreso a la U en 2020.

“Sabía que venía Carlos Véliz y la Paloma López. Estuve con el profe en otros equipos, lo llamé y le dije que quería volver a Chile. Él habló con la gente de la U, hicimos los trámites y listo. Siempre quise volver a vestir la camiseta, es el equipo de mis amores”, recalcó, satisfecha por el rendimiento del equipo.

“Han sido años intensos, de mucho éxito, esperamos que siga creciendo el fútbol femenino de la U y que perdure el apoyo por mucho tiempo, que vengan nuevas generaciones que se contagien de esto. Hemos dado buenos resultados, todo es a base de eso y hemos respondido de la mejor manera”, destacó.

Las metas de Carla Guerrero

Tras sufrir la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre del año pasado, ya espera regresar pronto a las canchas. “Me queda poquito, ya cumplí los 7 meses. Dependiendo de la evaluación, si todo sale bien, tendría que reprogramar la fecha para volver. Lo importante para mí es Copa América, es donde quiero llegar”, sostuvo, soñando en volver a compartir cancha con sus compañeras en la U y con la flamante campeona de Europa, Tiane Endler, en la Roja.

“Estoy demasiado contenta. Ese título es de ella pero también como de todas, siento que yo también gané la Champions. Le viene muy bien a ella y al fútbol chileno. Esperamos que sigamos dándole triunfos a la Tiane con la selección”, aseguró.

En lo inmediato, hizo un particular análisis luego de la primera derrota que sufrieron las “Leonas” en el Torneo Nacional Femenino, a manos de Santiago Morning. “Es difícil asumir una derrota, pero a este equipo le vino bien perder. Es preferible perder 3 puntos a perder el campeonato, vienen cosas mejores y vamos por el torneo y la Copa Libertadores. Fue un remezón duro, pero nos sirve para darnos cuenta de que algo está pasando y que podemos corregirlo”, cerró.